Умер ударник рок-группы YES Алан Уайт

На 73-м году жизни скончался ударник рок-группы YES Алан Уайт, сообщается на сайте музыкального коллектива.

По словам близких, музыкант умер у себя дома в Сиэтле (штат Вашингтон) в четверг, 26 мая, после непродолжительной болезни.

«YES вынуждена c глубокой скорбью объявить о том, что Алан Уайт, наш барабанщик, пользовавшийся всеобщей любовью и с которым нас связывала 50-летняя дружба, скончался в возрасте 72 лет после непродолжительной болезни», — заявили участники группы.

Уайт присоединился к группе, основанной Джоном Андерсоном и Крисом Скуайром, в 1972 году. За это время музыкальный коллектив, выступавший в жанре «прогрессивного рока», выпустил 22 студийных альбома. Суммарный тираж записей группы, включающий сборники и концертные диски, достиг 50 миллионов экземпляров.

Известность артисты получили в 1970-х, после выхода их сингла America. Альбомы группы YES под названием Fragile и Close to the Edge занимали топ-10 хит-парадов в США.

