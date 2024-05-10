В Британии предрекли ВСУ потерю позиций в Славянске и Краматорске

Меркурис: позиции ВСУ окажутся под ударом в Краматорске и Славянске

Потеря ВСУ контроля над городом Часов Яр грозит тем, что под ударом окажутся позиции украинской армии в Краматорске и Славянске. Новый провал на боле боя Украине предрек британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Если Часов Яр падет, то вся украинская система обороны в Донбассе начнет распадаться», — отметил эксперт.

По словам Меркуриса, под ударом окажутся украинские линии обороны в таких местах, как Славянск и Краматорск. Британский эксперт подчеркнул, что оборона ВСУ становится все более слабой.

Ранее румынский аналитик Раду Хоссу заявил, что потеря ВСУ Часова Яра вызовет эффект домино, который приведет к потере Киевом других городов.

По его словам, в случае потери города ВСУ давление Москвы на страны Запада может возрасти из-за усталости их жителей от конфликта. По его мнению, это может начать процесс урегулирования кризиса.

В свою очередь, Александр Меркурис раскрыл судьбу Донбасса и подчеркнул, что солдатам ВСУ следует не пытаться удерживать регион, а сфокусироваться на сохранении армии.