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21:27, 3 мая 2024Мир

В Британии раскрыли судьбу Донбасса

Аналитик Меркурис: киевские власти тайно признают скорую потерю Донбасса

Фото: Unsplash

Британский эксперт Александр Меркурис прокомментировал ход конфликта России и Украины. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Duran.

Меркурис раскрыл судьбу Донбасса и подчеркнул, что солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) следует не пытаться удерживать регион, а сфокусироваться на сохранении армии.

«Даже украинские официальные лица в частных беседах говорят, что Донбасс уже потерян», — отметил аналитик.

По словам эксперта, положение ВСУ в регионе ухудшается. На многих участках фронта, включая Очеретино и Часов Яр, украинская оборона начинает рушиться.

23 апреля сообщалось, что украинская бригада оставила Очеретино без соответствующего распоряжения военного командования. В результате российские войска заняли населенный пункт.

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      Марина Совина
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