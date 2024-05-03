Аналитик Меркурис: киевские власти тайно признают скорую потерю Донбасса

Британский эксперт Александр Меркурис прокомментировал ход конфликта России и Украины. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Duran.

Меркурис раскрыл судьбу Донбасса и подчеркнул, что солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) следует не пытаться удерживать регион, а сфокусироваться на сохранении армии.

«Даже украинские официальные лица в частных беседах говорят, что Донбасс уже потерян», — отметил аналитик.

По словам эксперта, положение ВСУ в регионе ухудшается. На многих участках фронта, включая Очеретино и Часов Яр, украинская оборона начинает рушиться.

23 апреля сообщалось, что украинская бригада оставила Очеретино без соответствующего распоряжения военного командования. В результате российские войска заняли населенный пункт.