Украинец попал в реанимацию после визита в военкомат

«Страна.ua»: житель Сумской области попал в реанимацию после визита в военкомат

Житель Сумской области попал в реанимацию после визита в военкомат, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что 55-летний мужчина пришел в территориальной центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) для прохождения медкомиссии, в ходе которой выяснилось, что у него на сердце рубцы. Помимо этого, он также страдает от проблем со спиной и повышенного давления. Однако, несмотря на это, украинца сочли пригодным к службе, отказав ему в дообследовании.

После этого, по данным издания, мужчину тайно привезли в Харьков. Там его состояние ухудшилось, он дважды потерял сознание, а затем оказался в реанимации. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее в Днепропетровской области Украины сотрудники ТЦК похитили на улице мужчину, стоявшего у дома. Они силой посадили его в салон машины и увезли в неизвестном направлении.