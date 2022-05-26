Умер звездный актер гангстерского кино Рэй Лиотта

Звезда фильмов «Славные парни» и «Ганнибал» Рэй Лиотта умер в возрасте 67 лет

Американский актер и продюсер Рэй Лиотта, прославившийся после главной роли в гангстерской драме Мартина Скорсезе «Славные парни», умер в возрасте 67 лет. Об этом в четверг, 26 мая, сообщает Deadline.

Сообщается, что Лиотта скончался в Доминиканской Республике, где проходят съемки кинокартины «Опасные воды» с его участием. Звезда фильмов «Славные парни» и «Ганнибал» умер во сне. Детали произошедшего пока неизвестны.

Славный парень

Рэй Лиотта родился в Ньюарке 18 декабря 1954 года и, оставленный биологическими родителями на пороге приюта, воспитывался в приемной семье. Закончив актерский факультет Университета Майами, он начал появляться в телесериалах в 1978 году, а в кино дебютировал в 1981-м — в картине «Одинокая леди». Первую большую роль он сыграл в ленте Джонатана Демме «Дикая штучка», за которую артиста номинировали на «Золотой глобус». В конце 1980-х Лиотта также появился в популярной картине «Поле чудес», где он изобразил призрак легенды бейсбола Босоногого Джо Джексона.

Кадр: фильм «Ганнибал»

Международной звездой Лиотту сделала главная роль в вышедшей в 1990-м культовой криминальной драме Мартина Скорсезе «Славные парни», в которой актер сыграл реального гангстера Генри Хилла. Партнерами Лиотты по фильму были Роберт Де Ниро и Джо Пеши, а он сам, по мнению Deadline, идеально подошел на роль знаменитого преступника, которому вместе с подельниками в 1978-м удалось ограбить перевозивший крупную сумму денег и драгоценности самолет Lufthansa в нью-йоркском аэропорту. «Славные парни» были номинированы на шесть премий «Оскар» и принесли статуэтку Джо Пеши.

Полицейские и бандиты

В 1992-м Рэя Лиотту номинировали на премию MTV Awards в категории «Лучший злодей» за триллер «Незаконное вторжение». Он активно снимался на протяжении всего десятилетия и заслужил похвалы критиков за роли раскаявшегося в коррупции офицера в «Полицейских» и одержимого азартными играми полицейского в «Финиксе». Одним из самых запоминающихся появлений на экране в карьере актера стал фильм «Ганнибал» Ридли Скотта, где он сыграл одну из жертв серийного убийцы Ганнибала Лектера. В начале 2000-х были положительно приняты и роли Лиотты в таких картинах, как «Кокаин», «Наркобарон», «Джон Кью» и «Револьвер».

Лучше всего Лиотте удавались роли гангстеров или, наоборот, полицейских. Пожалуй, его можно считать одним из главных лиц криминального кино последних десятилетий.

Во второй половине 2000-х, за редкими исключениями вроде гангстерской арт-драмы Эндрю Доминика «Ограбление казино», Лиотта стал сниматься в малобюджетных, часто выходивших напрямую на DVD жанровых картинах. Ему удавалось играть по пять-шесть ролей в год в подобных фильмах. Он также часто появлялся в камео или относительно небольших ролях в сериалах — и за такое появление в проекте «Скорая помощь» был удостоен премии «Эмми». Две премии также принесла актеру работа над главным героем видеоигры Grand Theft Auto: Vice City.

Поздний ренессанс

Считается, что в последние годы карьера Лиотты начала переживать ренессанс. В 2019-м он сыграл заметную роль адвоката по бракоразводным процессам в номинированной на несколько премий «Оскар» драме Ноа Баумбаха «Брачная история». В 2021-м он появлялся на экране в громкой криминальной драме «Без резких движений» Стивена Содерберга и приквеле культового сериала «Клан Сопрано» «Множественные святые Ньюарка» Алана Тэйлора. Он также успел сняться в еще не вышедшем на экраны «Кокаиновом медведе» Элизабет Бэнкс и должен был сыграть вместе с Деми Мур в картине «Вещество».

Кадр: фильм «Револьвер»

Лиотта также успел сыграть одну из главных ролей в мини-сериале Apple TV+ «Черная птица», который должен выйти на экраны в июле 2022-го. Создателем проекта выступил известный писатель, автор книг «Остров проклятых» и «Прощай, детка, прощай» Деннис Лихэйн. Лиотта также собирался выступить продюсером посвященного истории нью-йоркской мафии сериала «Пять семей». У покойного осталась дочь Карсен и невеста Джейси Ниттоло.