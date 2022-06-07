Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Российский стилист назвал самую привлекательную для мужчин женскую одежду

Стилист Белоснежный: женщины в кроп-топах и корсетах привлекают внимание мужчин

Фото: Victoria Borodinova / Pexels

Российский стилист Роман Белоснежный назвал самую привлекательную для мужчин женскую одежду. Комментарий эксперта приводит Life.ru.

По словам специалиста, в данный список входят предметы гардероба, которые подчеркивают важные фокусные точки — бедра, талию и грудь. Так, среди вещей, привлекающих внимание противоположного пола, оказались корсеты, облегающие юбки-карандаши, а также вещи с открытой спиной и кроп-топы.

Кроме того, Белоснежный внес в перечень наряды с открытыми плечами и вырезами в различных частях изделия. «Когда внутри платья есть определенные окна, пустые фрагменты, где видно тело. Либо это совсем пусто вырезанные окошки, либо они прикрыты полупрозрачной тканью типа шифона», — пояснил стилист.

В мае Российский пластический хирург Татьяна Романовская рассказала, какие пластические операции делают мужчины для привлечения внимания женщин. Так, чтобы соответствовать стандартам привлекательности, чаще всего клиенты мужского пола решаются на блефаропластику.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на сообщения об отказе обсуждать статус Херсона и Запорожья
IBM прекратит работу в России
Названа стоимость самой дешевой съемной квартиры в центре Москвы
Гуляющего в российском поселке волка сняли на видео
В ДНР заявили об активном освобождении севера республики
Российского прокурора приговорили к 11 годам за коррупцию
Пропавшего на шесть дней пенсионера нашли в джунглях за молитвой
Россиянам раскрыли стоимость билетов в Европу
Украина приготовилась к поставкам газа из США
Проезд в электричках для россиян до семи лет станет бесплатным
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.