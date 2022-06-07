Рост цен на нефть поставил авиаперевозчиков под угрозу

«Ъ»: стоимость авиакеросина из-за подорожания нефти выросла на 5% до 65,5 тысяч рублей

Рост цен на нефть грозит авиаперевозчикам серьезным увеличением расходов на топливо. Стоимость авиакеросина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 6 июня выросла на 4,8%, до 65,5 тысяч рублей за тонну, максимально приблизившись к рекордным мартовским показателям. Об этом пишет «Ъ».

По данным биржи, сейчас цены на авиатопливо находятся на максимальных уровнях на фоне роста цен на нефть до порядка 120 долларов за баррель. Дополнительное ценовое давление оказывает сезонное увеличение числа авиаперелетов.

В настоящее время авиакомпании компенсируют подорожание авиакеросина за счет демпферного механизма, который заработал в сентябре прошлого года. Из бюджета перевозчики получают 65 процентов разницы между экспортной стоимостью керосина и фиксированной оптовой ценой в России. В 2022 году этот показатель составляет 55,9 тысяч рублей за тонну.

В марте авиакомпании получили рекордные компенсации по демпферу: в целом по отрасли они оценивались в 17 миллиардов рублей. Однако, отмечают эксперты, такие показатели были обусловлены высокими ценами на нефть и девальвацией рубля. Так, в марте демпфер составлял 56,4 тысячи рублей за тонну, но уже в мае его значение уменьшилось более чем вдвое до 25,4 тысячи рублей за тонну.

Эксперты, опрошенные «Ъ», напоминают, что стоимость топлива составляет значительную долю в себестоимости билета. «С учетом удлинения ряда маршрутов в этом году снижение уровня компенсации при дальнейшем росте цены может крайне негативно сказаться на финансовых результатах перевозчиков». В случае дальнейшего роста цен и сокращения демпфера у авиакомпаний не останется возможности переложить топливные издержки на пассажира, отмечает собеседник агентства.

Ранее стало известно, что российские авиакомпании Royal Flight и Azur в связи с действующими санкциями планируют уволить порядка 450 пилотов. Под сокращение попали пилоты, летавшие на Boeing 737 и 777, а также вторые пилоты. Переизбыток экипажей возник после того, как воздушные судна были переданы лизингодателю