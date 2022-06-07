В Белгородской области прошел Пушкинский бал-маскарад

В Юсуповском парке поселка Ракитное Белгородской области 6 июня прошел бал-маскарад

В Юсуповском парке поселка Ракитное Белгородской области в понедельник, 6 июня, прошел бал-маскарад в рамках празднования 223-летия со дня рождения российского поэта Александра Пушкина. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу администрации Ракитянского района.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие любительские ансамбли бального танца и клубы любителей бального танца культурно-досуговых учреждений области. Участники исполняли полонез, польку, кадриль, вальс и другие традиционные танцы.

Также во время бала в парке были организованы флористическая витрина, выставка картин художников Ракитянской детской школы искусств, литературная трибуна, фотозона «Бричка» и садовый буфет. В завершении мероприятия дебютантам вручили памятные бальные сертификаты.

«Музыка, танцы и интерактивные площадки эпохи "Золотого века" дали возможность всем гостям праздника окунуться в атмосферу этой необыкновенной эпохи и почувствовать себя героем Пушкинских времен, примерить бальный маскарадный костюм, послушать романсы, полистать книги А.С. Пушкина», — отметили авторы материала.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке активисты высадили дубы, привезенные из имения Александра Пушкина. Отмечается, что саженцы волонтерам передал неизвестный даритель. Он рассказал, что собрал желуди в нижегородском имении поэта Болдино.