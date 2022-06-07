Дубы из имения Пушкина высадили во Владивостоке

В саду ДВФУ во Владивостоке высадили дубы из имения Пушкина

Во Владивостоке высадили дубы, привезенные из имения русского поэта Александра Пушкина. Об этом сообщает «МК».

Активисты высадили деревья в Пушкинском саду Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в рамках празднования 223-летия со дня рождения поэта, которое отмечалось 6 июня.

По данным издания, саженцы волонтерам передал неизвестный даритель. Он рассказал, что собрал желуди в нижегородском имении Пушкина Болдино, самостоятельно прорастил их и решил передать молодые деревья в дар Владивостоку.

В мае во Владивостоке высадили дерево в память о дружбе между русскими поэтами Анной Ахматовой и Осипом Мандельштамом. Молодая сакура владивостокскому музею была передана сотрудниками Дома-музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге.