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Во Владивостоке высадили дерево в память о дружбе Ахматовой и Мандельштама

Сакуру в память о дружбе Ахматовой и Мандельштама высадили у музея во Владивостоке

Фото: Музей им. Арсеньева

Во Владивостоке высадили дерево в память о дружбе между русскими поэтами Анной Ахматовой и Осипом Мандельштамом. Об этом сообщается на сайте Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева, в сквере которого и появился саженец.

Как отмечается, молодая сакура владивостокскому музею была передана сотрудниками Дома-музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге.

«Это деревце, которое добралось сюда через тысячи километров, — как последний привет от Ахматовой Мандельштаму. Когда мы рассказали в своих соцсетях о том, что во Владивостоке есть музей, очень близкий по духу нашему музею, поделились идеей предстоящей акции, то встретили большую поддержку от жителей Петербурга», — рассказала директор петербургского музея Анна Соколова.

Уточняется, что посадка дерева стала завершением проекта «Осип Мандельштам. Поэт и город». Ранее в рамках него во Владивостоке прошла выставка, посвященная жизни и творчеству поэта.

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Варвара Кошечкина
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