Появились данные о причастности героя Украины к расстрелу жителей Мариуполя

«Ъ»: плененного героя Украины майора Бову могут обвинить в расстреле жителей Мариуполя

Подчиненные дали показания на бывшего командира 1-го отдельного батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины Евгения Бову — он отдал приказ расстрелять мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, майора Бову, который воевал на Донбассе с 2014 года, а весной был награжден званием героя Украины «за героическую оборону Мариуполя», могут обвинить в массовом убийстве. В настоящее время Следственный комитет России (СКР) подозревает его в совершении преступления по статье 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов войны»), которая вменяется всем украинским военнопленным. В их числе находится и Бова, плененный в ходе спецоперации в апреле.

Морпехи в своих показаниях говорят, что он 26 февраля приказал расстрелять группу из шести мужчин, которые шли мимо Мариупольского металлургического комбината имени Ильича к магазину. Они не представляли опасности для военных, а были мирными жителями. Бова приказал по рации подчиненному «отработать по гражданским» и «в живых никого не оставлять». Открыв огонь из автомата, морпехи убили троих из шести мариупольцев.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале на территории Украины специальной операции. За три месяца российские войска заняли Херсонскую, часть Донецкой, Луганской и Запорожской областей.