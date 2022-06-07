Британец чудом избежал смертной казни в Ираке из-за одной вещи в багаже

Британец попытался вывезти из Ирака фрагменты древней посуды и получил 15 лет тюрьмы

Суд Багдада приговорил в понедельник, 6 июня, гражданина Великобритании к 15 годам тюремного заключения за попытку контрабанды древних артефактов из страны. Об этом пишет Reuters.

Инцидент произошел в марте 2022 года. 66-летний Джеймс Фиттон (James Fitton) был арестован в международном аэропорту Багдада из-за одной вещи в его багаже — в личных вещах путешественника были обнаружены фрагменты древней глиняной посуды.

Багдадский уголовный суд постановил, что Фиттон получил артефакты, которые являются культурным наследием Ирака, незаконным способом и попытался вывезти их из страны «с преступным умыслом». Отмечается, что британцу удалось чудом избежать смертной казни — обычная мера наказания за подобные преступления в практике иракского законодательства.

Вместе с Фиттоном был арестован гражданин Германии Волкер Вальдманн (Volker Waldman), который также пытался вывезти осколки глиняной посуды. Тем не менее немец был оправдан. Адвокат британца заявил, что был шокирован приговором, так как его подсудимый не знал, что древние фрагменты являются артефактами. Защита Фиттона намерена обжаловать решение суда.

Ранее в июне полицейские Ташкента задержали на вокзале российскую туристку из-за дрона в ее багаже — согласно законодательству Узбекистана, в страну запрещен ввоз квадрокоптеров тяжелее 250 граммов. Путешественнице грозит либо штраф, либо тюремное заключение.