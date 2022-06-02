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Россиянка оказалась под угрозой тюрьмы в Узбекистане из-за одной вещи в багаже

Российской туристке грозит до трех лет тюрьмы из-за провоза дрона в багаже

Фото: Умида Ахмедова / AP

Российской туристке, отправившейся в Узбекистан, грозит до трех лет лишения свободы из-за провоза дрона в багаже. Об этом пишет портал NGS24.ru.

Так, жительницу Красноярского края Полину Ермакову задержали на вокзале в Ташкенте во время досмотра. Среди вещей полицейские обнаружили дрон, после чего отвезли путешественницу в отделение.

Оказалось, что туристка нарушила законодательство Узбекистана — с 2014 года в страну запрещается ввозить дроны тяжелее 250 граммов. По словам россиянки, она посетила 59 государств и ни в одной из них не сталкивалась с подобной проблемой. Сейчас ей грозит либо штраф, либо тюремное заключение.

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«Очень бодро пугали тем, что я и террористка, и наркоманка. Был составлен акт об изъятии дрона, копию акта, к сожалению, мне не отдали. Штраф непонятно какой — это может быть и 2,5 тысячи рублей и несколько тысяч долларов», — пожаловалась девушка.

При этом россиянка отметила, что она свободно въехала в Узбекистан, а во время досмотра пограничники не обратили на дрон внимания. Путешественница добавила, что обратилась в посольство России за помощью, дипмиссия направила ноту в Министерство иностранных дел Узбекистана.

Ранее в марте россиянина посадили в тюрьму за кражу денег с привязанных к чужому телефону банковских карт — мобильное устройство ему подарила мать, которая нашла его в туалете аэропорта. Устройство случайно забыла в туалете аэропорта Толмачево прилетевшая из Крыма в Новосибирск пассажирка.

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Мария Гейн
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