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Найденный в туалете аэропорта телефон обернулся для россиянина тюремным сроком

Россиянин получил в подарок от матери чужой телефон и сел в тюрьму

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россиянин сел в тюрьму за кражу денег с привязанных к чужому телефону банковских карт — мобильное устройство ему подарила мать, которая нашла его в туалете аэропорта. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Мобильный телефон случайно забыла в туалете аэропорта Толмачево прилетевшая из Крыма в Новосибирск пассажирка. Его обнаружила уборщица, но решила не искать владелицу, а подарить смартфон внуку.

Сначала она отдала телефон отцу мальчика. Он разблокировал устройство и снял с привязанных к нему банковских карт все деньги (около 1,5 тысячи рублей). Этот поступок обернулся для мужчины тюремным заключением сроком на год и восемь месяцев.

Ранее в сентябре мошенник, который притворялся священником, нашел способ незаметно украсть телефон у туристки в кафе и попал на видео. Злоумышленник с Библией в руках приблизился к столику, за которым обедали женщина и ее сын, и положил книгу на мобильный телефон. После этого мужчина взял со стола книгу и вместе с ней смартфон.

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Дарья Рыбак
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