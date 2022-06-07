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Лондон обжалует возможный смертный приговор британским наемникам в ДНР

Доминик Рааб: Лондон подаст жалобы в случае смертного приговора британским наемникам в ДНР

Фото: unsplash

Лондон обжалует возможный смертный приговор, который грозит в Донецкой народной республике (ДНР) двум британским наемникам за участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом заявил заместитель премьер-министра и глава Минюста Соединенного Королевства Доминик Рааб в эфире радиостанции LBS.

«Касательно этого случая я не знаю всех деталей, но, конечно, мы ожидаем, что законодательство, применяемое в ходе вооруженных конфликтов, будет соблюдаться, и мы гарантируем, что подадим все [необходимые в этом случае] жалобы. Я знаю, что МИД Великобритании займется тем, чтобы эти жалобы были непременно поданы», — заверил министр.

Ранее стало известно, что генеральная прокуратура ДНР завершила расследование и передала в суд дело гражданина Британии Эйдена Аслина, который принимал участие в боевых действиях на Украине в качестве наемника на стороне Киева. В ведомстве подчеркнули, что с учетом военного времени наемнику грозит высшая мера наказания — смертная казнь.

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Дмитрий Сотак
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