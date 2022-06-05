В ДНР завершили расследование против британского наемника

Генпрокуратура ДНР передала в суд дело британского наемника Эйдена Аслина

Генеральная прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) передала в суд дело гражданина Великобритании Эйдена Аслина, который принимал участие в боевых действиях на Украине в качестве наемника на стороне Киева. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

«Следственным управлением окончено расследование уголовного дела в отношении иностранного наемника — гражданина Великобритании Эйдена Дэниела Джона Марка Аслина», — сообщили в Генпрокуратуре.

Отмечается, что в ближайшее время состоится первое судебное заседание по делу британца. В ведомстве подчеркнули, что с учетом военного времени наемнику грозит высшая мера наказания — смертная казнь.

28-летний Эйден Аслин сдался в плен в Мариуполе в середине апреля. По его словам, ранее он жил в Ньюарк-он-Тренте и занимался социальной работой. В 2018 году, влюбившись в женщину из Николаева, он переехал на Украины. Грядущей осенью мужчина планировал жениться.