Во Владивостоке очистят популярные городские набережные

Экологическая акция «Человек. Море. Тигр. Искусство» пройдет во Владивостоке 8 июня

Экологическая акция «Человек. Море. Тигр. Искусство» пройдет во Владивостоке в рамках Всемирного дня океанов. Об этом пишет KP.RU.

Специалисты очистят от мусора три популярных городских акватории — на набережной Спортивной гавани, на Второй Речке и в районе Татарской улицы. Со дна моря планируется достать не менее пяти тонн металлолома.

Из собранных отходов будет создана скульптура уссурийского тигра — за появлением нового городского арт-объекта местные жители смогут наблюдать в режиме реального времени. Акция стартует 8 июня в 13 часов по местному времени на набережной Спортивной гавани.

Ранее в мае экодесант очистил от мусора берега реки Мзымты в Сочи. Уборка территории прошла в рамках Года экологии. В общей сложности активисты собрали более 6,5 кубометра мусора с площади три тысячи квадратных метров.