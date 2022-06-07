Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Экодесант очистил от мусора берега реки в Сочи

В Сочи экодесант аэропорта очистил от мусора берега реки Мзымты

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи экодесант местного аэропорта вместе с коллегами из Краснодара и сотрудниками группы компаний «Аэродинамика» очистил от мусора берега реки Мзымты. Об этом сообщает «МК».

Как рассказали изданию в администрации города, уборка территории вдоль реки прошла в рамках Года экологии. В общей сложности активисты собрали более 6,5 кубометра мусора с площади 3 тысячи квадратных метров.

«Уборка русел рек на территории города также проводится на постоянной основе районными администрациями совместно с волонтерами, спортсменами и школьниками», — отметил директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности мэрии Сочи Ростислав Гончаров.

По его словам, власти города всегда поощряют инициативы граждан и организаций по благоустройству общественных территорий.

Ранее в июне сообщалось, что в Карачаево-Черкесии участники всероссийского марафона зеленых дел очистили берега рек от мусора. В акции приняли участие около 13 тысяч человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на сообщения об отказе обсуждать статус Херсона и Запорожья
Глава МИД Чехии ушел на самоизоляцию из-за коронавируса
IBM прекратит работу в России
Названа стоимость самой дешевой съемной квартиры в центре Москвы
Гуляющего в российском поселке волка сняли на видео
В ДНР заявили об активном освобождении севера республики
Российского прокурора приговорили к 11 годам за коррупцию
Пропавшего на шесть дней пенсионера нашли в джунглях за молитвой
Россиянам раскрыли стоимость билетов в Европу
Украина приготовилась к поставкам газа из США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.