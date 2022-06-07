Экодесант очистил от мусора берега реки в Сочи

В Сочи экодесант аэропорта очистил от мусора берега реки Мзымты

В Сочи экодесант местного аэропорта вместе с коллегами из Краснодара и сотрудниками группы компаний «Аэродинамика» очистил от мусора берега реки Мзымты. Об этом сообщает «МК».

Как рассказали изданию в администрации города, уборка территории вдоль реки прошла в рамках Года экологии. В общей сложности активисты собрали более 6,5 кубометра мусора с площади 3 тысячи квадратных метров.

«Уборка русел рек на территории города также проводится на постоянной основе районными администрациями совместно с волонтерами, спортсменами и школьниками», — отметил директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности мэрии Сочи Ростислав Гончаров.

По его словам, власти города всегда поощряют инициативы граждан и организаций по благоустройству общественных территорий.

Ранее в июне сообщалось, что в Карачаево-Черкесии участники всероссийского марафона зеленых дел очистили берега рек от мусора. В акции приняли участие около 13 тысяч человек.