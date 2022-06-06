Берега рек очистили от мусора в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии участники экомарафона очистили берега рек

В Карачаево-Черкесии участники всероссийского марафона зеленых дел очистили берега рек от мусора. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщили «Интерфаксу» в министерстве природных ресурсов и экологии республики.

«Первыми мероприятиями марафона стали экосубботники в муниципальных районах и городах республики... В большинстве населенных пунктов республики собрали более 6 тысяч мешков отходов и крупногабаритного мусора», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что одним из главных мероприятий, прошедших в рамках экомарафона, стала акция «Вода России». В ходе нее сотрудники республиканского Минприроды вместе с волонтерами, студентами и чиновниками провели уборку берегов рек.

Кроме того, активисты вместе с сотрудниками Тебердинского национального парка очистили от мусора популярные туристические маршруты и провели работы по их благоустройству.

В общей сложности участниками экомарафона на территории КЧР стали около 13 тысяч человек.