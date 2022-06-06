Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Берега рек очистили от мусора в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии участники экомарафона очистили берега рек

Фото: Alexander Chernykh / Globallookpress.com

В Карачаево-Черкесии участники всероссийского марафона зеленых дел очистили берега рек от мусора. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщили «Интерфаксу» в министерстве природных ресурсов и экологии республики.

«Первыми мероприятиями марафона стали экосубботники в муниципальных районах и городах республики... В большинстве населенных пунктов республики собрали более 6 тысяч мешков отходов и крупногабаритного мусора», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что одним из главных мероприятий, прошедших в рамках экомарафона, стала акция «Вода России». В ходе нее сотрудники республиканского Минприроды вместе с волонтерами, студентами и чиновниками провели уборку берегов рек.

Кроме того, активисты вместе с сотрудниками Тебердинского национального парка очистили от мусора популярные туристические маршруты и провели работы по их благоустройству.

В общей сложности участниками экомарафона на территории КЧР стали около 13 тысяч человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Все российские вузы исключили из Болонской системы
Названы способы избавиться от жирности волос
Супруга Виктора Бута заявила об ухудшении состояния мужа в американской тюрьме
Прохожие подняли машину и вытащили попавшего в ДТП мотоциклиста
Аналитик сравнил состояние российской и американской экономик
Российского судью и бывшего пожарного осудили за сбыт наркотиков
Большунов рассказал об отношениях с Клебо
Акции угрожавшего безопасности России такси взлетели из-за планов Пекина
Сестра Эмбер Херд высказалась о ее поражении в суде с Джонни Деппом
Названы пять популярных направлений для отдыха на День России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.