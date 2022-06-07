В Воронеже россияне вызвали полицию после избиения ребенка пьяным дедушкой

В Воронеже пьяный российский пенсионер задержан за избиение годовалой внучки. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание RT.

Свидетелями происшествия стали соседи, которые вызвали полицию, заметив ребенка с нетрезвыми родителями. У пострадавшего ребенка были обнаружены многочисленные синяки, кроподтеки и гноящаяся гематома. Также была обнаружена трехлетняя сестра пострадавшего ребенка, которой также понадобилась помощь врачей. Решается вопрос о лишении родительских прав. Детям оказывается медицинская помощь.

27 мая сообщалось, что в Ингушетии мужчина избил 16-летнюю дочь после родов, так как она не знала, от кого родила.