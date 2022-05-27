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Россиянин избил 16-летнюю дочь после родов и угрожал ее зарезать

В Ингушетии мужчина избил 16-летнюю дочь после родов, так как она не знала, от кого родила

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Ингушетии в городе Назрань отец избил 16-летнюю дочь после родов и угрожал ее зарезать из-за того, что та не знала, от кого родила. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным авторов канала, россиянин, который избил дочь, имеет судимость за нарушение правил дорожного движения и административное наказание за неисполнение родительских обязанностей. Мужчина один воспитывает пятерых детей, которым от 9 до 18 лет.

Семья из Ингушетии до родов 16-летней россиянки написала заявление об изнасиловании на 30-летнего мужчину. Полиция задержала многодетного отца после его угроз дочери.

Ранее в городе Кызыл Республики Тыва пьяный мужчина жестоко избил шестилетнюю дочь с ДЦП, так как она плакала. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили ребенка с окровавленной головой, гематомами и ушибами на лице и теле.

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Анастасия Шейкина
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