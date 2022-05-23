Пьяный россиянин жестоко избил дочь с ДЦП из-за плача
В городе Кызыл в республике Тыва пьяный мужчина жестоко избил шестилетнюю дочь с ДЦП, так как она плакала. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили ребенка с окровавленной головой, гематомами и ушибами на лице и теле. Мать девочки в момент избиения дома не было.
Шестилетнего ребенка госпитализировали в Республиканскую детскую больницу, отца девочки отправили в вытрезвитель. По данным МВД, для установления степени тяжести травм у россиянки с ДЦП сотрудники правоохранительных органов назначили судебно-медицинскую экспертизу, также проводится проверка.
Ранее в Симферополе ребенок с ДЦП умер после избиения няней. Тело семилетнего мальчика нашли в частном доме — медики выяснили, что он умер из-за черепно-мозговой травмы.