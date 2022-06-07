«Якутский дед Мазай» спас зайцев с уходящего под воду острова и попал на видео

Жители Якутии спасли 30 зайцев с уходящего под воду острова

Жители Якутии спасли от сезонного паводка зайцев, оказавшихся запертыми на уходящем под воду острове. Вызволение животных попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Охота и рыбалка в Якутии».

На кадрах видно, что десятки зайцев в панике бегают по оставшимся участкам суши на небольшом острове. В это время мужчина, которого уже прозвали «якутским дедом Мазаем», пытается перегнать животных в безопасное место. По его словам, в ловушке из-за подтопления оказались примерно 30 зайцев.

Мужчине удалось собрать животных в лодку и вывезти с острова, сообщает РЕН ТВ.

Дед Мазай — герой одноименного стихотворения Николая Некрасова, который также спасал зайцев от паводка на своей лодке.

Ранее жители ямальского поселка Ханымей сняли на видео волка, который гулял по жилым улицам. На кадрах хищник бродит по дороге и что-то подбирает с земли, не обращая внимания на операторов.

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