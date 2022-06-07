Гуляющего в российском поселке волка сняли на видео

Жители ямальского поселка Ханымей сняли на видео гуляющего по улицам волка

Жители поселка Ханымей Ямало-Ненецкого автономного округа сняли на видео гуляющего по улицам волка. Кадры с диким зверем опубликованы в группе «Тарко-Сале /ЯНАО» во «ВКонтакте».

На видео хищник неторопливо ходит по дороге, что-то подбирает с земли и оглядывается по сторонам. К россиянам, снимающим встречу на телефону, волк не проявляет никакой агрессии.

Позже в пресс-службе администрации российского поселка заверили, что угрозы для местных жителей из-за замеченного на улицах хищника нет.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области волки из-за голода выходят в деревни и утаскивают собак.

Причиной голода среди волков эксперты назвали уменьшение популяции бобров и кабанов. Отстрел кабанов в Новгородской области в прошлом году проводился в связи с опасностью распространения африканской чумы свиней.

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