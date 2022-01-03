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В российском регионе оголодавшие волки вышли к людям

В Новгородской области волки из-за голода выходят в деревни и утаскивают собак

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В Новгородской области рассказали о случаях выхода волков из леса к людям из-за голода. Об этом «Интерфаксу» сообщили в правительстве российского региона.

По словам собеседника, волки не трогают людей, но утаскивают собак, оставленных на привязи. В правительстве рассказали, что, к примеру, 2 января волки задрали двух собак в деревне Нагово в Старорусском районе.

Причиной голода среди волков называют уменьшение популяции бобров и кабанов. Отстрел кабанов в Новгородской области в прошлом году проводился в связи с опасностью распространения африканской чумы свиней.

Для борьбы с волками в области начались массовые охоты по снегу с флажками, которые считаются самыми эффективными. Так, у деревни Нагово 4 января соберутся около 50 охотников, как местных, так и из Москвы и Санкт-Петербурга, целью которых станет стая примерно из шести хищников.

В правительстве региона добавили, что в 2021 году местные охотники убили более 300 волков, за отстрел каждого волка они получили по восемь тысяч рублей. оставшуюся в регионе популяцию хищников оценивают в 350-420 особей.

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Антон Похиляк
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