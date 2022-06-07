Россиянам назвали условие для снижения цен на автозапчасти в стране

Вице-президент НАС Хайцеэр заявил, что автозапчасти подешевеют при отсутствии их дефицита

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр в интервью радио Sputnik назвал условие для снижения цен на автозапчасти в России. По его словам, это станет возможным, как только решится проблема их дефицита на рынке.

По словам эксперта, из-за этого цены далеки от реальной стоимости этого товара, поскольку формируются под влиянием дефицита. Так, отмечает Хайцеэр, наблюдается нехватка узлов и агрегатов, а также запчастей для европейских машин.

«На имеющиеся автозапчасти сегодня сложилась не реальная цена, а цена, исходя из дефицита. Это очень похоже на то, что было в советское время. Например, если на складе есть всего два крыла на всю страну от какой-нибудь машины, то их цена — не фиксированная, а несусветно дорогая», — рассказал Хайцеэр

Эксперт предположил, что такой дефицит происходит из-за трудностей с импортом автозапчастей, которые обусловлены западными санкциями. Детали для европейских машин пока недостаточно стабильно доставляются в Россию в обход ограничительных мер, полагает Хайцеэр.

Специалист считает, что стоимость автозапчастей снизится, когда удастся решить проблему их дефицита на рынке. Помочь в этом, по его мнению, должно развитие параллельного импорта. «Постановление правительства о параллельном импорте пока еще не заработало в полную силу. Нам надо искать способы завозить запчасти, чтобы не было дефицита, и цена бы снизилась», — пояснил Хайцеэр.

Ранее Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) подсчитала, что подажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в мае рухнули на 83,5 процента по сравнению с тем же месяцем в прошлом году. Продано было 24 268 машин — на 123 110 меньше, чем годом ранее.