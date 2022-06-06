В России рухнули продажи новых автомобилей

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в мае упали на 83,5%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в мае рухнули на 83,5 процента по сравнению с тем же месяцем в прошлом году. Об этом говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Продано было 24 268 машин — на 123 110 меньше, чем годом ранее. Большая часть продаж пришлась на Lada (6012 машин), падение по сравнению с маем 2021 года составило 84 процента. На втором месте Kia — 3606 автомобилей (минус 81 процент), на третьем Hyundai — 2916 машин (минус 82 процента).

Общие продажи за период с января по май сократились более чем вполовину (318 тысяч машин против 663 тысяч годом ранее). Данные включают в себя как импортированные авто, так и собираемые в России.

Ряд зарубежных автоконцернов после начала российской военной спецоперации на Украине приостановили работу в стране, а «АвтоВАЗ» еще с прошлого года сталкивается с трудностями в поставках. Весной концерн уходил в продолжительный простой, возобновить производство Lada Granta должны с 8 июня.

На фоне сложившейся ситуации Россия к концу мая оказалась среди стран с самыми дорогими машинами. Например, седан Hyundai Solaris, который в апреле стал самой популярной иномаркой на отечественном рынке, в России к тому моменту стоил в два раза дороже, чем в Китае.