«АвтоВАЗ» назвал дату возобновления выпуска Lada Granta

«АвтоВАЗ» запланировал возобновить выпуск Lada Granta 8 июня

Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» планирует возобновить выпуск модели легковых автомобилей Lada Granta начиная с 8 июня. Такую дату назвали в пресс-службе компании, передает «Коммерсантъ».

Компания начнет производство после двухмесячного простоя. Так, 3 июня стартовала сварка кузовов, а 7 июня концерн планирует заполнить линию окраски. Работа других подразделений также восстанавливается — запущены штамповочное производство и изготовление двигателей и шасси.

В конце мая автодилеры оценили новую Lada Granta, представленную после структурных изменений в работе компании. Она выйдет на рынок в упрощенной версии. Из обновленной модели убрали подушки безопасности, тревожную кнопку ЭРА-ГЛОНАСС, ABS — антиблокировочную систему тормозов — и электрические стеклоподъемники.

Концерн «АвтоВАЗ» начал испытывать проблемы с комплектующими на фоне нарушения цепочек поставок из-за спецоперации на Украине. С 4 апреля компания приостановила производство на неопределенный срок. «АвтоВАЗ» объявил о корпоративном отпуске.

Ранее владелец контрольного пакета компании Renault передала свою долю государству и ушла с российского рынка на фоне военной операции на Украине. Права на «АвтоВАЗ» получило ФГУП «НАМИ», а московский завод Renault перешел под контроль столичной мэрии.