В Минобороны рассказали о сбежавших из Святогорска украинских военных

В Минобороны РФ сообщили, что украинские военные бросили технику и сбежали из Святогорска

Украинские военные бросили технику и сбежали из Святогорска, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Соответствующее видеообращение публикует РИА Новости.

По словам генерала, украинские заградительные отряды старались помешать отступлению, взорвав мост через реку Северский Донец.

«Под натиском российских подразделений остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ бросили военную технику вместе с оружием и рассеялись вдоль побережья», — рассказал он.

При этом около 80 военных ВСУ преодолели водоем вплавь, огонь по ним не открывали.

«Расцениваем отказ украинских военнослужащих защищать никому не нужный киевский режим во главе с националистами как единственно правильный поступок, а не трусость», — подчеркнул Конашенков.

Глава ДНР Денис Пушилин также заявил, что народная милиция республики практически полностью вязла под контроль город Святогорск. По его словам, в настоящий момент населенный пункт почти освобожден от украинских войск, а на его территории проходит зачистка. «Есть определенные сложности с тем, что противник занял определенную высоту в окрестностях Святогорска, но это тоже дело времени. Наши подразделения знают, понимают, что с этим делать», — отметил Пушилин.

