Раскрыта стоимость самого дешевого жилья в Дубае

Emirates.Estate: самый дешевый апартамент в Дубае стоит 7,2 миллиона рублей

Названа стоимость самого дешевого жилья в Дубае, выставленного на продажу в июне 2022 года. Данные о ситуации на вторичном рынке недвижимости курортного города раскрыли аналитики портала Emirates.Estate, исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Цена наиболее доступного объекта составляет 7,2 миллиона рублей, 180,3 тысячи рублей за квадратный метр. За такую сумму можно приобрести апартамент площадью 40 квадратных метров в районе Арджан.

Вторую строчку в списке самого доступного жилья Дубая занимает апартамент за 8,8 миллиона рублей, расположенный на территории комьюнити Дамак Хиллс. Его площадь составляет 38 квадратных метров, а цена «квадрата» — 230,7 тысячи рублей. Тройку лидеров замкнул объект площадью 34 квадратных метра в районе Дубай Марина. Его стоимость оценили в 8,9 миллиона рублей, а стоимость метра — в 263,3 тысячи рублей.

Ранее в июне аналитики портала Turk.Estate обнаружили в турецком городе Мерсине три объекта стоимостью до 2,5 миллиона рублей. Наиболее дешевый из них расположен в шаговой доступности от моря. Речь идет о квартире площадью 60 квадратных метров с мебелью и техникой стоимостью 2,23 миллиона рублей по актуальному на конец мая курсу.