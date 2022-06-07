В Польше предрекли экологическую катастрофу из-за антироссийских санкций

Onet.pl: введенные Польшей антироссийские санкции приведут к экологической катастрофе

Сотрудник компании Sulzer Pumps Wastewater Poland Михал Дудек предрек экологическую катастрофу из-за антироссийских санкций, введенных Польшей. Его слова приводит Onet.pl.

Отмечается, что польское министерство внутренних дел в конце апреля де-факто запретило деятельность 35 фирм, которые власти заподозрили в связях с российским капиталом. В списке оказалась, в частности, компания Sulzer Pumps Wastewater Poland, которая работает в области очистки и транспортировки канализационных стоков. Ее услугами пользовались сотни организаций страны.

По словам Дудека, на очистных сооружениях нескольких городов и предприятий установленное оборудование работало безостановочно более десяти лет. Он отметил, что его внезапный выход из строя грозит загрязнением Балтийского моря.

Дудек подчеркнул, что сотрудникам компании не удастся избавиться от проблемы в случае ее возникновения. Он добавил, что у фирмы заблокированы топливные карты, автомобили были отобраны лизинговой компанией, а телефоны скоро отключат в связи с неуплатой.

«Мы не можем предоставлять услуги или предоставлять запасные части, независимо от того, находится ли устройство на гарантии или нет. Близится экологическая катастрофа», — заявил он.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский сообщил, что Евросоюз начал подготовку нового пакета санкций против России. «Санкции должны быть еще острее: в контексте газа, который Россия по-прежнему может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Тут я говорю прежде всего о "Газпромбанке"», — уточнил он.