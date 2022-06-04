ЕС начал подготовку седьмого пакета санкций против России

Замглавы МИД Польши Яблоньский: Евросоюз работает над 7 пакетом антироссийских санкций

Евросоюз (ЕС) начал подготовку нового пакета санкций против России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, его слова приводит ТАСС.

Политик утвердительно ответил на вопрос журналистов Польского агентства печати о том, началась ли в Европарламенте работа над седьмым пакетом антироссийских санкций. «Санкции должны быть еще острее: в контексте газа, который Россия по-прежнему может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Тут я говорю прежде всего о "Газпромбанке"», — уточнил он.

Кроме того, Яблоньский считает, что следует ввести эмбарго на технологии, которые по-прежнему могут поставляться в Россию и использоваться страной в ее промышленности. По его словам, помимо санкций также необходима конфискация, а не только заморозка российских активов в Европе. «Работа в этом направлении уже ведется», — пояснил замглавы МИД Польши.

Шестой пакет антироссийских санкций ЕС вступил в силу 3 июня. Главная составляющая нынешнего пакета ограничительных мер — постепенный отказ от российских нефти и нефтепродуктов. При этом временное исключение будет сделано для нефти, поставляемой по трубопроводу «Дружба».