Россиянам раскрыли способы сэкономить при покупке готовых квартир

Замглавы компании «ДомДа» Екимов посоветовал россиянам торговаться при покупке вторички

Россиянам посоветовали торговаться при заключении сделок на вторичном рынке жилья. Способы сэкономить при покупке готовых квартир раскрыл заместитель генерального директора компании «ДомДА» Дмитрий Екимов в беседе с Life.ru.

«Сейчас покупателям стоит активно торговаться при приобретении вторичной недвижимости. В нынешних условиях практически стагнирующего рынка продавцы могут предоставлять достаточно значительный дисконт в размере не менее 10-20 процентов от стоимости объекта», — пояснил эксперт.

По мнению замглавы «ДомДа», с наибольшим дисконтом при наличии непосредственного покупателя будут продаваться квартиры, требующие перепланировки, ремонта или других дополнительных затрат. Объекты же с удобным расположением и хорошей отделкой, как считает эксперт, в цене практически не упадут.

Ради сохранения сбережений Екимов также порекомендовал рассмотреть вариант приобретения жилья с торгов — в этом случае речь идет о залоговом, банкротном или муниципальном имуществе. Однако специалист предупредил, что покупатели таких объектов могут столкнуться со сложностями, связанными с очисткой объекта от всех имеющихся правовых коллизий.

Ранее россиянам назвали способы сэкономить на коммунальных услугах. Одним из таких, по мнению юриста Евгении Юнисовой, является установка счетчиков на горячую и холодную воду. Кроме того, гражданам посоветовали избавиться от старой техники — она обычно потребляет больше электроэнергии.