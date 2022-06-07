Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россиянам раскрыли способы сэкономить при покупке готовых квартир

Замглавы компании «ДомДа» Екимов посоветовал россиянам торговаться при покупке вторички

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Россиянам посоветовали торговаться при заключении сделок на вторичном рынке жилья. Способы сэкономить при покупке готовых квартир раскрыл заместитель генерального директора компании «ДомДА» Дмитрий Екимов в беседе с Life.ru.

«Сейчас покупателям стоит активно торговаться при приобретении вторичной недвижимости. В нынешних условиях практически стагнирующего рынка продавцы могут предоставлять достаточно значительный дисконт в размере не менее 10-20 процентов от стоимости объекта», — пояснил эксперт.

По мнению замглавы «ДомДа», с наибольшим дисконтом при наличии непосредственного покупателя будут продаваться квартиры, требующие перепланировки, ремонта или других дополнительных затрат. Объекты же с удобным расположением и хорошей отделкой, как считает эксперт, в цене практически не упадут.

Ради сохранения сбережений Екимов также порекомендовал рассмотреть вариант приобретения жилья с торгов — в этом случае речь идет о залоговом, банкротном или муниципальном имуществе. Однако специалист предупредил, что покупатели таких объектов могут столкнуться со сложностями, связанными с очисткой объекта от всех имеющихся правовых коллизий.

Ранее россиянам назвали способы сэкономить на коммунальных услугах. Одним из таких, по мнению юриста Евгении Юнисовой, является установка счетчиков на горячую и холодную воду. Кроме того, гражданам посоветовали избавиться от старой техники — она обычно потребляет больше электроэнергии.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Зеленский подтвердил готовность к мирным переговорам с Путиным
Женщина сбросила 60 килограммов ради игр с дочерью
Мамаеву запретили покидать Россию
Рогозин посоветовал российским ученым не печататься
Россиянам раскрыли способы сэкономить при покупке готовых квартир
Последствия наводнения в российских селах попали на видео
Врач назвал признаки смертельно опасных изменений родинок
Выступление Манижи на фестивале Stereoleto отменили
Звезда Comedy Woman рассказала о конфликте с Бузовой
Минобороны показало кадры атаки по иностранной артиллерии на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.