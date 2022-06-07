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ООН понадеялась на соглашение по экспорту продовольствия из РФ и зерна с Украины

ООН надеется достичь соглашения по экспорту российского продовольствия и украинского зерна

Фото: Pixabay

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что генсек Антониу Гутерриш выразил надежду на то, что сторонам удастся достичь важного соглашения по экспорту продовольствия и удобрений из России, а также украинского зерна. По его словам, организация продолжает прилагать все усилия для разрешения данного вопроса, сообщает ТАСС.

«Генеральный секретарь ООН привержен тому, что он называет пакетным соглашением, касающимся поставок украинского зерна, а также экспорта продовольствия и удобрений из Российской Федерации. Усилия продолжаются. Каждый раз, когда вопросы решаются с нашей стороны, мы сообщаем об этом публично. Пока ведется [лишь] обсуждение, мы не [сообщаем] об этом», — заявил Дюжаррик.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев обвинил Киев в том, что он применяет методы продовольственного терроризма против собственного народа, поджигая зернохранилища в морском порту Мариуполя.

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Марина Совина
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