В Минобороны обвинили Киев в продовольственном терроризме против своего народа

Представитель МО Мизинцев обвинил Киев в продовольственном терроризме против своего народа

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев обвинил Киев в том, что он применяет методы продовольственного терроризма против собственного народа, поджигая зернохранилища в морском порту Мариуполя. Его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Минобороны (МО), такое «бесчеловечное преступление демонстрирует всему мировому сообществу истинное лицо» Киева.

Мизинцев добавил, что такие события происходят из-за полной поддержки «стран так называемого цивилизованного Запада» и не прекращающейся «истерии вокруг лживых обвинений Российской Федерации в создании продовольственного кризиса в мире».

Ранее советник главы правительства Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что украинские войска подожгли тонны зерна, размещавшегося в хранилищах Мариупольского морского порта. Гагин обвинил ВСУ в поджоге зерна в порту Мариуполя, который они совершили при отступлении.