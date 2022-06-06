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Украинские войска подожгли тонны зерна при отступлении в Мариуполе

Представитель ДНР Гагин обвинил ВСУ в поджоге тонн зерна при отступлении в порту Мариуполя

Фото: Unspalsh

Советник главы правительства Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что украинские войска подожгли тонны зерна, размещавшегося в в хранилищах Мариупольского морского порта. При тушении огня зерно спасти не удалось, оно пропало, сообщает РИА Новости.

Гагин обвинил ВСУ в поджоге зерна в порту Мариуполя, который они совершили при отступлении. Советник предположил, что оно стало непригодным для использования, «даже как корм для скотины». Он также уточнил, что объем зерна измеряется тоннами.

«На территории Мариупольского порта присутствует большое количество зерна, это и кукурузное зерно, и пшеничное. Оно, судя по запаху и внешнему виду, непригодно для дальнейшего использования, в основном, большая его часть. И это обусловлено тем, что противник, отступая из порта, поджег зернохранилища, чтобы это зерно не досталось Донецкой Народной Республике, чтобы невозможно было его использовать каким-то образом. Тушили его несколько дней, но безуспешно», — рассказал представитель властей ДНР.

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Марина Совина
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