В Италии положительно оценили заявление Медведева об отношении к врагам России

Итальянский депутат Згарби назвал логичным заявление Медведева о ненависти к врагам России

Заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева является закономерной реакцией на американскую внешнюю политику, в его словах есть своя логика. Так итальянский депутат и известный арт-критик Витторио Згарби положительно оценил публикацию политика о личной ненависти к врагам России, сообщает агентство Askanews.

«Он говорит логичную вещь: можно быть против российской армии или российского правительства, но уж точно не против российских граждан. Это нечто, лишенное всякого основания, совершенно нелогичное, фальшивое и бессмысленное противопоставление», — рассказал депутат парламента Италии. Также он согласился с позицией папы Римского о вине НАТО в развязывании конфликта у границ с Украиной и заявил, что одной из причин противостояния является агрессивная внешняя политика США.

Ранее Медведев опубликовал в Telegram-канале пост, в котором назвал причину резких высказываний в социальных сетях и объяснил свое личное отношение к врагам. «Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — подчеркнул политик.