Звезда Comedy Woman рассказала о конфликте с Бузовой

Федункив рассказала, что они помирились с Бузовой после конфликта из-за пародий на певицу

Бывшая участница проекта Comedy Woman Марина Федункив рассказала о конфликте с певицей и ведущей Ольгой Бузовой, который возник из-за того, что юмористка пародировала артистку в своих соцсетях. В интервью программе «PRO-Новости» на телеканале «Муз-ТВ» Федункив сообщила, что позже помирилась с Бузовой. Выпуск передачи вышел на YouTube.

«У нее [Бузовой] была на тот момент не очень хорошая история в личной жизни, и поэтому она все воспринимала болезненно, как она мне потом объяснила», — описала Федункив переживания певицы. По ее словам, Бузовой тогда казалось, что окружающие люди унижают ее и хотят ее «добить».

Однако, как отметила юмористка, позже они со знаменитостью «вполне нормально пообщались».

Федункив начала публиковать видеопародии на Бузову в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена) в 2016 году. Экс-участница Comedy Woman представала в образе недалекой блондинки по фамилии Музова. Позже Бузова, комментируя пародии в программе «Ты не поверишь!» на НТВ, заявила, что не намерена решать конфликт с Федункив рукоприкладством. Она отметила, что у нее «хватает интеллекта, чтобы ответить обидчику словесно».

Ранее Федункив также рассказала, как ее муж-итальянец Стефано Маджи относится к России. Артистка заявила, что ее супруг обожает страну и за годы жизни в РФ стал практически своим для россиян.

