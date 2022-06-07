В США вспомнили о советском «Фальсификаторе»

Издание 19FortyFive рассказало о «темпераментности» советского самолета Як-38

Советский палубный штурмовик Як-38 (по классификации НАТО – Forger-A, что в переводе с английского означает «Фальсификатор») стал ответом на британский Hawker Siddeley Harrier. Самолет мог базироваться на авианесущих крейсерах проекта 1143. О недостатках самолета вспомнил обозреватель издания 19FortyFive Брент Иствуд.

Работу над самолетом вертикального взлета и посадки начали в 1960-х годах, а в 1970 году прототип будущего Як-38 под названием Як-36М прошел испытания на кабель-кране. Серийное производство самолета началось в 1974 году.

Максимальная боевая нагрузка Як-38 составила 1 тонну, но самолет получил четыре точки подвески, которые ограничивали арсенал применяемого вооружения. К недостаткам самолета отнесли отсутствие оператора вооружения, которое снижало эффективность поражения целей. Также Як-38 не получил радиолокационную станцию.

В 1980 году в испытательных целях четыре самолета Як-38 отправили в Афганистан, где одну машину потеряли по небоевой причине.

«Позже они испытали его на земле в Афганистане, и двигатели подняли пыль и мусор, которые могли засорить двигатели и заглушить самолет. Силовая установка была темпераментной и не запускалась во влажных условиях морей в теплом климате. Самолет также может выйти из-под контроля даже самых лучших пилотов», — пишет Иствуд.

В мае в публикации 19FortyFive российский стратегический бомбардировщик Ту-95 назвали старым, но мощным самолетом. Ту-95 может нести ракеты Х-101 (Х-102) и Х-55.