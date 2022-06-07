В СНБО высказались о получении Невзоровым гражданства Украины

СНБО: для получения гражданства Украины Невзорову придется отказаться от гражданства РФ

Журналист Александр Невзоров (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) пока не получил украинское гражданство, предоставленное ему президентом Владимиром Зеленским «за выдающиеся заслуги». Об этом сообщил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, передает РИА Новости.

По его словам, для получения документа журналисту необходимо пройти соответствующую процедуру. Данилов отметил, что в стране разрешено только одно гражданство, так что Невзорову придется сначала отказаться от предыдущего — российского.

«У Александра Невзорова еще нет украинского гражданства. Он только обратился, чтобы его получить», — сказал Данилов.

О том, что журналист и его жена подали заявку на гражданство Украины, сообщалось ранее 3 июня. Об этом написал Mash со ссылкой на один из утекших в сеть документов МИД Украины.

6 мая Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Невзорова за распространение фейков о Вооруженных силах России. За два дня до этого МВД России объявило журналиста в розыск.