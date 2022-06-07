Рынку электроники в России предрекли «серьезную товарную яму»

Ретейлер «Ситилинк» заявил о серьезной товарной яме в индустрии техники летом 2022 года

Одна из крупнейших российских сетей магазинов электроники и бытовой техники «Ситилинк» не исключила крупное сокращение ассортимента к середине лета. Генеральный директор компании Михаил Славинский рассказал, что ежедневные продажи уже сейчас вдвое больше, чем объем поступления товаров. Об этом он сообщил в ходе форума «Неделя российского ретейла», передает ТАСС.

На фоне логистических проблем глава ретейлера предрек образование «серьезной товарной ямы» в индустрии. Однако, по его словам, пока ограничение выбора товаров незначительно. До настоящего времени, когда российские компании столкнулись с новой волной кризиса из-за конфликта на Украине, «Ситилинк» продавала около 2 тысяч товарных позиций — на данный момент число сократилось до 1,5 тысячи.

Славинский считает, что замещение иностранных брендов бытовой техники, уходящих с российского рынка, доступно. То же нельзя сказать о микроэлектронике, в производстве которой необходимы отсутствующие в России тайваньские чипы. 2 июня власти Тайваня запретили поставки полупроводников — чипов и литографического оборудования — в Россию.

Ограничение выбора в сегменте электроники и бытовой техники уже было зафиксировано поставщиками продукции Bosch, Electrolux, Samsung, Miele, Dyson, Apple. Максимальное сокращение произошло в тех категориях, где преобладали американские, корейские и европейские бренды. Речь идет о смартфонах, телевизорах, посудомоечных машинах, встраиваемых холодильниках и духовых шкафах.