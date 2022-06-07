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В РПЦ произошла крупная кадровая перестановка

Синод РПЦ освободил митрополита Илариона от руководства отделом внешних церковных связей
Митрополит Иларион

Митрополит Иларион. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Синод Русской православной церкви освободил митрополита Илариона от руководства отделом внешних церковных связей, сообщает РИА Новости.

Кроме должности председателя Отдела, Илариона освободили от обязанностей постоянного члена Синода РПЦ и ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры. Его назначили управляющим Будапештско-Венгерской епархией и, соответственно, митрополитом Будапештским и Венгерским. Другой крупной кадровой перестановкой стало освобождение от управления этой епархией митрополита Марка (Головкова) «с благодарностью за понесенные труды».

Информируется, что новым главой отдела внешних церковных связей РПЦ станет митрополит Корсунский Антоний (Севрюк). Он также стал членом Синода, от управления Корсунской епархией его освободили.

Ранее Синод РПЦ заявил, что «самочинные действия» по изменению статуса Украинской православной церкви могут привести к новому расколу. Это было сказано в ответ на решение УПЦ о полной независимости и самостоятельности.

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Антон Похиляк
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