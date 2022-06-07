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Названы провоцирующие инфаркт болезни

Пульмонолог Светлана Божко заявила, что грипп и COVID-19 могут спровоцировать инфаркт

Фото: Shutterstock

Врач-пульмонолог, терапевт Светлана Божко назвала болезни, которые повышают риск развития сердечного приступа. Ее слова передает URA.RU.

Божко заявила, что лидером среди провоцирующих инфаркт недугов является грипп, потому что вирус сильно влияет на кровообращение. Она предупредила, что проблемы с сердцем может спровоцировать и COVID-19. По ее словам, российские врачи и ученые пришли к выводу, что у перенесших это заболевание людей риск инфаркта возрастает в восемь раз. Происходит это потому, что во время гриппа и новой коронавирусной инфекции происходит воспаление стенок сосудов, которые приносят кровь к сердцу, усиленное тромбообразование, а также запускаются патологические иммунные реакции.

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Стоит быть осторожнее и с другими видами ОРВИ (аденовирусной, риновирусной, респираторно-синцитиальной инфекциями) — последствия со стороны сердечно-сосудистой системы после этих заболеваний могут проявиться через несколько месяцев, предупредила пульмонолог. «Любое инфекционное заболевание не ограничивается только носом или горлом. Сама болезнь и иммунные реакции, которые возникают в ответ на нее, затрагивают весь организм», — пояснила Божко.

Кроме того, риск кардиологических патологий повышается из-за бактериальных инфекций, вызываемых пневмококком и гемофильной палочкой, заключила врач.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, онколог Александр Серяков перечислил признаки смертельно опасных изменений родинок. В частности, невус необходимо удалять, если он растет, меняет форму или увеличивается выпуклость над поверхностью кожи.

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Наталья Обрядина
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