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Врач назвал признаки смертельно опасных изменений родинок

Онколог Серяков: родинку надо удалять, если на ней возникла язва и выпадают волосы

Фото: Shutterstock

Доктор медицинских наук, профессор, главный онколог центра «СМ-клиника» Александр Серяков назвал повод для удаления родинок, которые могут трансформироваться и привести к развитию меланомы — смертельно опасного онкологического заболевания. Его слова приводит издание Sputnik.

Врач напомнил, что многие родинки (невусы) — доброкачественные скопления пигмента меланина не переходят в рак кожи. Однако, продолжил Серяков, важно наблюдать за состоянием родимых пятен на теле и их изменениями.

Онколог перечислил признаки того, что невус стал опасным. Так, на нем может возникнуть язва, а рядом с ним могут начать выпадать волосы. Кроме того, родинку надо удалять, если она растет, меняет форму, увеличивается выпуклость над поверхностью кожи.

«Любое из этих проявлений должно насторожить. С этим надо идти к доктору, чтобы он принял решение вместе с пациентом об удалении потенциально опасного родимого пятна. Если этого не сделать, то спустя какое-то время оно может трансформироваться в меланому», — предостерег Серяков.

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Александра Лисица
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