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Россиянам напомнили правила поведения в недавно открывшейся арабской стране

TourDom: туристам в Иране запрещено ввозить алкоголь и носить откровенные наряды

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Российским туристам для посещения Ирана следует соблюдать определенный дресс-код и отказаться от употребления алкоголя. Правила поведения в исламской республике напомнили специалисты TourDom.

В первую очередь для въезда в Иран, который недавно открылся для всех туристов (невакцинированным путешественникам понадобится ПЦР-тест), потребуется оформить визу — она выдается в иранском консульстве или по прилете в аэропорту при наличии электронного приглашения, оформленного в МИД республики. Стоимость документа составляет около 80 евро (5,1 тысячи рублей), при этом в загранпаспорте не должно быть штампа о посещении Израиля в течение последних 12 месяцев.

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Самые строгие ограничения касаются алкоголя: в арабской стране действует сухой закон, ввозить спиртные напитки запрещено. Помимо этого, женщинам запрещено надевать откровенные или обтягивающие наряды: руки и ноги должны быть полностью прикрыты, на голове нужно носить платок. Мужчинам следует ходить в длинных брюках и рубашках выше локтя.

«На сегодня прямые регулярные рейсы из Москвы в Тегеран выполняют Mahan Airlines из Внуково, а также "Аэрофлот" и Nordwind — из Шереметьево. Время в пути составит порядка четырех часов. Также допуски на осуществление полетов есть у "Победы"», — рассказали в TourDom.

Ранее в июне россиянам рассказали о стоимости летнего отдыха в Иране. Цена пятидневных экскурсионных туров с посещением Тегерана и Исфахана стартует от 209 тысяч рублей на двоих — в сумму включен прямой перелет из Москвы в столицу арабской страны, проживание в отеле категории четыре или пять звезд, трансферы и услуги гида.

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Дарья Рыбак
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