Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в сговоре с русским олигархом ради мести актеру

58-летний американский актер и кинопродюсер Брэд Питт обвинил свою бывшую жену, 47-летнюю актрису Анджелину Джоли, в сговоре с русским олигархом ради мести артисту. Об этом заявляет Daily Mail.

Сообщается, что звезда фильма «Однажды в... Голливуде» был возмущен, когда обнаружил, что его экс-супруга в 2021 году продала свою долю в винодельне Miraval, владельцем которой является сам Питт, а также намеренно скрыла этот факт от актера. Покупателем доли стал российский олигарх и алкогольный магнат Юрий Шефлер.

В документах, предоставленных для судебного разбирательства между бывшими супругами, адвокаты актера указали, что Шефлер с самого начала имел «ядовитые намерения» и планы на обладание всех долей в винодельном бизнесе Питта.

«Джоли знала об этом и намеревалась сделать так, чтобы Шефлер и его аффилированные лица попытались контролировать бизнес, построенный Питтом, а также подорвать инвестиции артиста в Miraval», — сообщается в суде.

Адвокаты актера заявили, что такой поступок Джоли было связан с тем, что суд вынес предварительное решение о предоставлении экс-супругам равной опеки над их пятью несовершеннолетними детьми, в то время как звезда «Малефисенты» планировала воспитывать их сама.

Ранее Питт обвинил Джоли в заговоре и «систематическом воспрепятствовании» из-за попытки продать половину их общего поместья. По утверждению адвокатов актера, она якобы пытается продать свою часть за символическую сумму. Подобная сделка поможет обойти право Питта распоряжаться владением и получать от него прибыль. Тогда приближенный к разбирательствам источник негативно оценил действия Джоли. «Несомненно, действия Анджелины по отношению к Брэду мстительны. Это еще один пример того, как человек пытается обойти правила и уклониться от своих обязательств», — заявил он.