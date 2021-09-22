Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в заговоре из-за продажи поместья

Американский актер Брэд Питт подал в суд на свою бывшую супругу, актрису Анджелину Джоли, обвинив ее в заговоре из-за попытки продать половину их общего поместья с виноградником Chateau Miraval во Франции, сообщает Daily Mail.

В распоряжении издания оказался исковой документ о разделе недвижимости актеров. Им принадлежит поместье почти в 405 гектаров стоимостью 140 миллионов евро (почти 12 миллиардов рублей). Питт обвинил бывшую супругу в «систематическом воспрепятствовании» — актриса якобы пытается продать свою часть за символическую сумму. Подобная сделка поможет обойти право Питта распоряжаться владением и получать от него прибыль.

Приближенный к разбирательствам негативно оценил действия Джоли. «Неизменно, действия Анджелины по отношению к Брэду мстительны. Это еще один пример того, как человек пытается обойти правила и уклониться от своих обязательств», — заявил источник.

Ранее стало известно, что Брэд Питт и Анджелина Джоли продолжат судебный процесс из-за опеки над детьми. Питт захотел оспорить отмену решения, согласно которому он мог проводить больше времени с наследниками. Разрешение заблокировали после того, как вынесшего его судью отстранили по требованию Джоли.