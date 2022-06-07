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Расходы человечества выросли на 800 процентов из-за климата

Oxfam: затраты на борьбу с последствиями климатического кризиса выросли на 800% за 20 лет

Фото: Zakir Hossain Chowdhury / Globallookpress.com

За последние 20 лет затраты человечества на борьбу с последствиями климатического кризиса выросли на 800 процентов. О катастрофическом росте расходов на восстановление от стихийных бедствий во всем мире предупредила в своем исследовании неправительственная организация по борьбе с голодом и неравенством Oxfam.

По данным экспертов, в 2021 году экстремальные погодные условия стали причиной 78 процентов запросов ООН о предоставлении гуманитарной поддержки — только за этот период общий экономический ущерб от климатических бедствий оценили в 329 миллиардов долларов.

В последние пять лет бедные страны обращались за гуманитарной помощью в размере от 63 до 75 миллиардов долларов, однако государства-доноры сумели выделить почти вдвое меньше — 35-42 миллиарда. В Oxfam убеждены, что состоятельные государства должны брать на себя больше обязательств по поддержке менее развитых регионов, которые зачастую более уязвимы перед последствиями глобального потепления.

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Согласно данным специалистов, на бедные страны приходится всего около 0,1 процента выбросов углекислого газа в атмосферу, в то время как на главные экономики мира приходится 37 процентов от общих эмиссий. Однако последствия климатических изменений сильнее всего бьют по самым незащищенным сообществам.

Ранее в Индии нашли необычный способ спастись от последствий глобального потепления. В стране начали сажать растения в честь значимых событий — похорон, свадеб, рождения детей и прочих. Целью проекта является сохранение лесных ресурсов Индии. Отмечается, что сажать можно только местные растения, так как другие виды могут навредить экосистеме.

Нина Ташевская
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