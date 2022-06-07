Кабмин Латвии утвердил переход образования на латышский язык за три года

Власти Латвии одобрили переход на латышский язык обучения в течение трех лет. Соответствующие поправки к закону об образовании утвердил Кабинет министров страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление кабмина.

Обучаться на латышском с 1 сентября 2023 года начнут дошкольники, первоклассники, а также учащиеся четвертых и седьмых классов. С 1 сентября 2024 года на обучение на государственном языке перейдут учащиеся вторых, пятых и восьмых классов, а с 1 сентября 2025 года — третьеклассники, шестиклассники и девятые классы.

Отмечается, что в настоящее время учащиеся 1-6 классов проходят не менее 50 процентов учебного плана на латышском, а ученики 7-9 классов — не менее 80 процентов. При этом на этапе начального образования школьники, принадлежащие к нацменьшинствам, могут по желанию изучать язык и историю культуры меньшинства.

В министерстве образования Латвии считают, что перейти на латышский язык обучения нужно было еще в 1990-е годы.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс назвал русский язык пережитком оккупации и предсказал его вытеснение в стране английским. По его словам, большинство латышей сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за незнания русского, и это необходимо изменить.