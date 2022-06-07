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Представитель Лободы назвала условия ее выступлений на корпоративах россиян

Представитель Лободы заявила, что певица готова выступать на корпоративах россиян в Дубае

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Певица Светлана Лобода готова выступать на корпоративах россиян при условии, что они будут проводиться в Дубае. Об этом в беседе с «Известиями» заявила представитель артистки Нателла Крапивина.

Рассказывая о расценках на корпоративы с участием Лободы, Крапивина указала, что важно уточнять место проведения мероприятия, поскольку на территории России певица больше не выступает. «Если в Дубае, без проблем, конечно. Гонорар у нас стандартно [составляет] 70 тысяч евро (более 4,5 миллиона рублей) на корпоративные мероприятия», — добавила собеседница издания.

Представитель артистки также раскрыла условия бронирования даты корпоратива и требования к площадке: в частности, Крапивина отметила, что команда певицы обычно работает в банкетных залах и ресторанах, но иногда Лобода выступает и «прямо перед заказчиком».

Тем временем сама Лобода 3 июня в своих соцсетях заявила о возобновлении концертной деятельности после трехмесячного перерыва. Обращаясь к фанатам, артистка призналась, что вновь начать петь ей было «очень сложно».

В апреле «Известия» опубликовали список украинских культурных деятелей, которым запретили въезд в Россию на 50 лет. В их числе оказались певица Светлана Лобода, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, и исполнитель Monatik. Также в список включены участники дуэта «Потап и Настя».

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Варвара Кошечкина
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